Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, çocuklara orman bilinci ve ağaç sevgisini anlattı

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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü çocuklara orman bilinci ve ağaç sevgisini anlatmak için bir dizi etkinlik yaptı.

Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü; Erzurum, Kars, Sarıkamış, Ağrı, Iğdır ve Ardahan İşletme Müdürlükleri merkez ve köy okullarında ki öğrencilere ormancılığın önemini vurgulamak, ormanların korunması ve yenilenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlendi. Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, öğrencilere Orman Yangınları, Küresel Isınma, Fidan dikimi ve Ormancılık çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Teknik personel tarafından yapılan sunumların ardından etkinlikler kapsamında çocuklara Sincap Çocuk Dergisi, tohumlu kalem ve çocuk şapkası hediye edildi. - ERZURUM