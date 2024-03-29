Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde İftar Yemeği

Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.