Erzurum Protokolü Şehitlikleri Ziyaret Etti

Erzurum protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kentteki şehitlikleri ziyaret etti, aziz şehitleri dualarla andı.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında protokol üyeleri, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Program çerçevesinde ilk olarak 15 Temmuz Şehitliği, Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

Ziyaretlerde aziz şehitlerimizin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek dualar okundu. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların kabirlerine protokol üyeleri tarafından karanfiller bırakıldı. Şehitler, şükran ve minnet duyguları ile yad edildi.

Törene; Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, mülki ve idari erkanı, askeri erkan, emniyet mensupları, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı. - ERZURUM