Erzurum Savunma Sanayinde Güçlenmeli - Son Dakika
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Erzurum Savunma Sanayinde Güçlenmeli

Erzurum Savunma Sanayinde Güçlenmeli
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ER-VAK Başkanı Güzel, Erzurum'un savunma sanayii ekosistemine katılmasının önemini vurguladı.

ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un savunma sanayii ekosistemine daha güçlü şekilde dahil edilmesi gerektiğini belirterek, "Konya ve Sivas örneğine Erzurum'un da katılmasını temenni ediyorum" dedi.

Erzurum'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Erzurum Bölge Temsilciliği hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün de katıldığı törende, Erzurum'un savunma sanayii ekosistemine daha güçlü şekilde dahil edilmesine yönelik verilen mesajlar şehirde memnuniyet oluşturdu.

Açılış törenini değerlendiren ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, Erzurum'un savunma sanayii alanında daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, savunma sanayii kuruluşlarının şehirde yatırım yapmasının Erzurum'un ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Güzel, Prof. Dr. Haluk Görgün'ün törende yaptığı konuşmada, "Erzurum'u savunma sanayii ekosistemine daha güçlü şekilde dahil etmeyi düşünüyoruz" sözlerinin Erzurum adına son derece sevindirici olduğunu belirtti.

"Erzurum için cansuyu niteliğinde"

Erzurum'un sosyoekonomik gelişmişlik açısından arzu edilen seviyede olmadığını ifade eden Güzel, savunma sanayii alanında yapılacak yatırımların şehir için yeni bir çıkış kapısı oluşturabileceğini kaydetti.

Savunma sanayiindeki hızlı dönüşüm ve yerlilik oranındaki yükselişe dikkat çeken Güzel, Erzurum'un da bu gelişmelerden pay alması gerektiğini belirterek şöyle dedi:

"Savunma sanayiindeki hızlı dönüşümde yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine ulaştığını anlatan Başkan Görgün'ü dinlerken, Erzurum'un bu gelişmelerdeki payının mutlaka olması gerektiğini bir kez daha düşündük."

"Sivas, Kayseri ve Konya örnekleri var"

Savunma sanayiinin farklı alanlarında Sivas, Kayseri ve Konya gibi şehirlerde önemli yatırımlar bulunduğuna dikkat çeken Güzel, Erzurum'un bu alanda geri kalmasının bir eksiklik olduğunu vurguladı.

Güzel, "Sivas, Kayseri ve Konya'daki örneklere bakıldığında, savunma sanayiinin farklı alanlarındaki faaliyetlerden birinin Erzurum'da olmamasının bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Erzurum'un insan kaynağı avantajı var"

Erzurum'un savunma sanayii yatırımları açısından önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Güzel, kentteki üniversitelerin nitelikli insan kaynağı konusunda önemli bir potansiyel taşıdığını dile getirdi.

Güzel, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi başta olmak üzere, bölgedeki üniversitelerin savunma sanayii alanında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.

"Yatırım, göçün önüne geçebilir"

Erzurum'a kazandırılacak savunma sanayii yatırımlarının yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da önemli sonuçlar doğuracağını belirten Güzel, özellikle genç nüfusun şehirde tutulması açısından bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını söyledi.

Güzel, "Erzurum'a kazandırılacak böyle bir yatırımın hem maddi hem de sosyal alanda şehre büyük katkı sağlayacağı kesindir. Şehrin geleceğini aydınlatmak, gençlere fırsatlar sunmak ve göçün önüne geçmek konusunda önemli faydalar sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Savunma Sanayinde Güçlenmeli - Son Dakika

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