Erzurum Tarım ve Hayvancılıkta İleri Adımlar

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger tarafından Erzurum'un tarım ve hayvancılık alanındaki mevcut durumu ile yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgi verildi. Brifingde; ilde 4 milyon 215 bin 315 dekar tarım alanında üretim yapıldığı, ÇKS kayıtlılık oranının yüzde 73 olduğu, Erzurum'un 61 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye'de 3. sırada yer aldığı ifade edildi. Büyükbaş hayvan varlığında Türkiye'de 3. sırada bulunan Erzurum'da 2025 yılı itibarıyla 118 bin 379 büyükbaş ve 255 bin 552 küçükbaş hayvan sevk edildiği belirtildi.

Su ürünleri alanında 60 işletmede yıllık 8 bin ton kapasite bulunduğu, 2025 yılında 3 bin744 ton üretim gerçekleştirildiği, ayrıca 967 bin yavru balığın doğal ortamlara bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Tarımsal desteklemeler kapsamında 2025 yılında üreticilere 1,6 milyar TL ödeme yapıldığı, 2026 yılında ise 2,2 milyar TL destek sağlandığı ve toplam destek miktarının 3 milyar TL'yi aşmasının beklendiği ifade edildi.

Gıda denetimleri kapsamında 2025 yılında 18 bin 646 denetim gerçekleştirildiği, 238 işletmeye toplam 20 milyon 492 bin 906 TL idari yaptırım uygulandığı; veteriner yol kontrol noktasında ise 19 bin 195 araçta 704 bin 744 hayvanın kontrol edildiği bildirildi. Ayrıca hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında yaklaşık 3,2 milyon doz aşının uygulandığı ifade edildi.

Tarımsal üretimi artırmaya yönelik projeler kapsamında 2025 yılında nohut, fasulye ve sebze üretimine destek sağlandığı; 2026 yılında ise 2 milyon 500 bin TL bütçe ile nohut, 720 bin TL bütçe ile mercimek üretiminin destekleneceği, ayrıca sebze fidesi, sera naylonu ve organik tarım desteklerinin sürdürüleceği belirtildi. Hayvancılık ve kırsal kalkınma projeleri kapsamında 10 bin 268 başvuru alınan destek programında 134 asil ve 174 yedek olmak üzere toplam 308 üreticinin hak kazandığı, mera ıslahı, sıvat kurulumu ve altyapı çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Vali Aydın Baruş, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek emeği geçen tüm kurum ve üreticilere teşekkür etti. - ERZURUM