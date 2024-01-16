15:58 •
Meclis'te terör zirvesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Pençe Kilit Operasyonu ile kilit kapatıldı•
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Yapılan açıklamada, Erzurum-Tekman yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İlçeye ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum-Tekman karayolu yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika