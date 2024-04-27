Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl süreyle akredite oldu. ETÜ, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin değerlendirildiği programda başarılı oldu. Rektör Çakmak, önümüzdeki süreçte hedeflerinin 5 yıllık tam akreditasyon belgesini almak olduğunu belirtti.

27.04.2024 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 yıl akredite oldu.

ETÜ, yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngüsü kapsamında değerlendirildiği Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 2 yıl süre ile akredite olma başarısı gösterdi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akreditasyon belgesini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın elinden aldı.

Programın ardından değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, ETÜ'nün ilk kez akredite olduğuna dikkat çekerek: "Kalite süreçleri bizim için son derece önemli. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında gerekli şartları yerine getirerek YÖKAK'a başvurumuzu yaptık ve 2 yıl süreyle akredite olduk. Önümüzdeki süreçte hedefimiz 5 yıllık tam akreditasyon belgesini almak. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta kalite kurulumuz olmak üzere tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erol Özvar, Rektör, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:41 Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı Polis memuru, beylik tabancasıyla kardeşine kurşun yağdırdı
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:20:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Teknik Üniversitesi 2 Yıl Süreyle Akredite Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement