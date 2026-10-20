Erzurum Teknik Üniversitesi, GreenMetric 2026\'da 105 basamak yükselerek 856\'ncı oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi, UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarında dünya genelinde 856'ncı, Türkiye'de 88'inci ve Avrupa'da 206'ncı sırada yer alarak üç sıralamada da ilerleme kaydetti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarına göre toplam 6 bin 55 puanla dünya genelinde 856'ncı, Türkiye'de 88'inci ve Avrupa'da 206'ncı sırada yer aldı. ETÜ, 2025 yılı sonuçlarına kıyasla dünya sıralamasında 105, Türkiye sıralamasında 9 ve Avrupa sıralamasında 23 basamak yükseldi. Üniversitenin toplam puanı da 5 bin 330'dan 6 bin 55'e çıktı.

2026 yılında güncellenen UI GreenMetric metodolojisi kapsamında değerlendirmeye "Yönetişim ve Dijitalleşme" kategorisi eklendi ve sıralama yedi kategori üzerinden gerçekleştirildi.

ETÜ'nün 2026 sonuçlarında en yüksek performans gösterdiği alan, 1.700 üzerinden 1.337,5 puan ve yüzde 78,7 başarı oranıyla Ulaşım oldu. Üniversite, Yönetişim ve Dijitalleşme kategorisinde yüzde 68, Yerleşke ve Altyapıda yüzde 66,8, Atık Yönetiminde yüzde 64,7, Enerji ve İklim Değişikliğinde yüzde 54,3, Eğitim ve Araştırmada yüzde 53,1 ve Su Yönetiminde yüzde 32,7 performans elde etti.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen başarının üniversitenin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu belirterek, "UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünya, Türkiye ve Avrupa genelinde kaydettiğimiz ilerleme bizler için memnuniyet verici. Sürdürülebilirlik, yalnızca çevrenin korunmasıyla sınırlı olmayan; doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların etkin yönetimi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması gibi pek çok alanı kapsayan önemli bir sorumluluk. Üniversitelerin bu konularda örnek uygulamalar geliştirmesi ve sürdürülebilirlik anlayışını eğitim ve araştırma faaliyetleriyle desteklemesi büyük önem taşıyor. Bu vesileyle, emeklerinden dolayı Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.