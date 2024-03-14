Erzurum Teknik Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Kuruldu

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kalkındırma Vakfı, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak Başkanlığında Kuruldu.

ETÜ'nün bilim ve teknolojinin gereklerine uygun olarak gelişimini sağlamak, eğitim ve araştırma seviyesini artırmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim-öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak ve çeşitli alanlarda yatırımlar yapmak amacıyla kurulan Kalkındırma Vakfı faaliyetlerine başladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Çakmak, önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek: "Üniversitemizde daha yaşanılabilir bir kampüs oluşturma hedefiyle fiziki imkanlarımızı ve alt yapımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öte yandan sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için birçok yeni projeye imza atıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz ay spor kulübümüzü kurmuştuk. Şimdi de kalkındırma vakfımızı kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Önümüzdeki süreçte maddi imkanlardan yoksun kadın, çocuk ve gençlerin eğitimlerinde yardımcı olacak, sosyal alanda insanlara yardım edecek ve kamu yükünü azaltacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve vakfımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM