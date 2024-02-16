Erzurum Teknik Üniversitesi, Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Erzurum Teknik Üniversitesi, Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi, Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) hem erkek hem de kadın takımları birincilik kupalarını alarak Türkiye Şampiyonu oldular. ETÜ'lü sporcuların başarısıyla gurur duyan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, madalyaları takdim etti.

16.02.2024 09:21  Güncelleme: 09:21
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) hem erkek hem de kadın takımları birincilik kupalarını alarak Türkiye Şampiyonu oldular.

Kandilli Kayak Mekezi'nde 14-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Yusuf Emre Fırat, Yusuf Talay, Civan Kahraman, Muhammet Sait Soyak ve Levent Ören'den olaşan Kayaklı Koşu Erkek Takımı elde ettikleri sonuçlarla ETÜ'yü birincilik kürsüsüne taşıdı.

Kadınlarda ise ETÜ adına yarışan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rabia Akyol, Şennur Kartal ve Zülfiye Soyarslan ETÜ'ye aynı mutluluğu bir kez daha yaşatarak birincilik kupasını ETÜ'ye getirdi.

Kadınlar ferdi yarışlarında ise Kayaklı Koşu Klasik Stilde kürsünün tüm basamakları ETÜ'lü sporcuların olurken Rabia Akyol altın, Zülfiye Soyaslan gümüş ve Şennur Kartal bronz madalyanın sahibi oldu. Kayaklı Koşu Paten Stil'de Rabia Akyol bitiş çizgisini yine ilk sırada geçerek bir altın madalya daha kazanırken Şennur Kartal, gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler Klasik Stilde Y.Emre Fırat tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanırken, Yusuf Talay üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kayaklı Koşu Paten Stilde ise Yusuf Emre Fırat bir kez daha kürsüye çıkarak bronz madalya alırken aynı yarışta Civan Karaman ise gümüş madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.

ETÜ'lü sporcuların heyecanına ortak olmak amacıyla yarışları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen sonuçlardan ötürü kayaklı koşu takımlarını ve antrenörleri tebrik ederek sporculara madalyalarını takdim etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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