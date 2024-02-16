Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) hem erkek hem de kadın takımları birincilik kupalarını alarak Türkiye Şampiyonu oldular.
Kandilli Kayak Mekezi'nde 14-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Yusuf Emre Fırat, Yusuf Talay, Civan Kahraman, Muhammet Sait Soyak ve Levent Ören'den olaşan Kayaklı Koşu Erkek Takımı elde ettikleri sonuçlarla ETÜ'yü birincilik kürsüsüne taşıdı.
Kadınlarda ise ETÜ adına yarışan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rabia Akyol, Şennur Kartal ve Zülfiye Soyarslan ETÜ'ye aynı mutluluğu bir kez daha yaşatarak birincilik kupasını ETÜ'ye getirdi.
Kadınlar ferdi yarışlarında ise Kayaklı Koşu Klasik Stilde kürsünün tüm basamakları ETÜ'lü sporcuların olurken Rabia Akyol altın, Zülfiye Soyaslan gümüş ve Şennur Kartal bronz madalyanın sahibi oldu. Kayaklı Koşu Paten Stil'de Rabia Akyol bitiş çizgisini yine ilk sırada geçerek bir altın madalya daha kazanırken Şennur Kartal, gümüş madalyaya uzandı.
Erkekler Klasik Stilde Y.Emre Fırat tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanırken, Yusuf Talay üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kayaklı Koşu Paten Stilde ise Yusuf Emre Fırat bir kez daha kürsüye çıkarak bronz madalya alırken aynı yarışta Civan Karaman ise gümüş madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.
ETÜ'lü sporcuların heyecanına ortak olmak amacıyla yarışları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, elde edilen sonuçlardan ötürü kayaklı koşu takımlarını ve antrenörleri tebrik ederek sporculara madalyalarını takdim etti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Teknik Üniversitesi, Kuzey Disiplini Kayaklı Koşu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciası sonrasında, siyanürlü toprak yığını altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, Anagold firması iş ilanı yayınladı. İlanda 'İnsanları önemseyen şirket kültürü' ifadesi yer alması tepkilere neden oldu. İlanın geri çekildiği görüldü.
2012'de Şırnak'ta 10 askerimizin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'lı Fatma Sakana etkisiz hale getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen fiillerde makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.
Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, yarışmadan çekildi. Düello oyununda Sahra'nın yarışmadan çekildiğini açıklayan sunucu Murat Ceylan, bu hafta elemenin olmayacağını söyledi.
Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Trabzon'un Ganita sahilinde yabancı uyruklu bir kadının denize girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirirken, olay yerine gelen ekipler kayalıklarda kadının ayakkabı ve montunu, yaklaşık 30 metre açıkta ise cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?