Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Kahramanmaraş\'ta Depremzedeler İçin Etkinlik Düzenledi

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Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci kulüplerinden Ombudsmanlık Topluluğu, 6 Şubatta asrın felaketiyle sarsılan Kahramanmaraş'ta konteyner kentte kalan depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Baykar Konteyner Kentinde kalan depremzede çocuklara destek olmak amacıyla bölgeye giden ETÜ Ombudsmanlık Topluluğu ve gönüllü öğrencilerden oluşan kafile çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların yüzünü güldürdü.

Yüz boyamadan el baskısına, ip atlamadan futbola birçok etkinliğe katılan çocuklar gönüllerince eğlenirken Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu ekibinin sahnelediği oyunları izledi.

Etkinliğin çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Ombudsmanlık Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. Muhammed Asım Kantar: " Öğrencilerimizle birlikte felaketin yaşandığı dönemde elimizden gelen desteği sağlamaya çalışmıştık. Bugün de kardeşlerimizle bir araya gelerek kucaklaşmak ve onların yüzünde bir tebessüm bırakmak istedik. Birlikte güldük söyledik ve eğlendik. Ayrılmadan önce günün anısına kardeşlerimize hediyeler verdik. Bu süreçte bizlere her türlü desteği veren Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM