Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yılı kutlama mesajı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yılı kutlama mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral\'dan Erzurum Kongresi\'nin 105. yılı kutlama mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kongresi'nin 105. yılı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Oral, Erzurum Kongresi'nin ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

23.07.2024 09:27
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kongresi'nin 105. yılı münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Milli Mücadele hareketinin dönüm noktalarından olan ve Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olması nedeniyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Oral, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Milli mücadele döneminde, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığını sağlayacak ve ülkenin geleceğini kurtarabilecek çareler arayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının çıktığı bu yolda, Erzurum Kongresi çok özel bir anlam ve öneme sahiptir. "Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla bölünemeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğimiz Erzurum Kongresi tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Aynı şekilde manda ve himayenin hiçbir suretle kabul edilemeyeceğini deklere ettiğimiz bu tarihi kongrede Türk Milleti'nin dik duruşu ve birlik oluşu bir kez daha tescillenmiştir. Bu anlam ve düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 105. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık için verilen büyük mücadeleye kanıyla, canıyla değer katan bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yılı kutlama mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'dan Erzurum Kongresi'nin 105. yılı kutlama mesajı - Son Dakika
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