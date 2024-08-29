Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ETSO'nun Ağustos Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ağustos ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

29.08.2024 15:39
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

ETSO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda, ETSO'nun Ağustos Ayı Mizan ve Bütçe İzleme Raporu görüşülerek onaylandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ağustos ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısında enflasyon muhasebesinin ticari hayatı nasıl olumsuz etkilediği ele alındı ve bu konuda Yılmaz'a görüş ve öneriler iletildi. Görüşlerin sunumu hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

OSBÜK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nın ETSO ev sahipliğinde gerçekleştirildiği ve toplantıda şehrimizin ve bölgemizin sanayi potansiyelini artırmak adına önemli konuların değerlendirildiği meclis üyelerine aktarıldı.

ETSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin faaliyetleri, meslek komiteleri istişare toplantıları, Genç ve Kadın Girişimci Kurullarının çalışmaları ve üye ziyaretleri gibi konularda da meclis üyeleri bilgilendirildi.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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