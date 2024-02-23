Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı - Son Dakika
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı

Erzurum\'un Aşkale ilçesinde kar yağışı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kar, gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Son 2 haftadır havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle ilçe halkında 'bahar geldi' söylemleri başlamıştı. Ancak dün gece başlayan kar yağışı, eski bir atasözünü hatırlattı. Kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu ve yüksek kesimlerde kar seviyesi daha yüksek oldu.

23.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde uzun süredir yağmayan kar, gece saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

Aşkale'de son 2 hafta içinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilçe halkında "bahar geldi" söylemleri başlamıştı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı eski bir atasözü olan "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır"ı hatırlattı.

Kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde kar seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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