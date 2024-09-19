Erzurum\'un Pasinler İlçesinde 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

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19 Eylül Gaziler Günü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pasinler Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk Büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Pasinler Belediye Başkanlığı çelenkleri konuldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe kaymakamı Yunus Emre Temel gazilerle makamında biraya geldi. - ERZURUM