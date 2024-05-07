Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Erzurum\'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Erzurum'un Gürcükapı semtinde uzun yıllar esnaflık yapan ve sevilen bir isim olan Sadık Yücelik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün vefat eden Yücelik, bugün Gürcükapı Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve Asri Mezarlığa defnedildi. Cenaze namazına iş ve siyaset dünyasından, STK temsilcilerinden, esnaflardan ve sevenlerinden oluşan kalabalık bir cemaat katıldı ve Sadık Yücelik dualarla uğurlandı.

07.05.2024 13:31
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Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Uzun yıllar Gürcükapı semtinde esnaflık yapan ve çevresinde sevilen bir isim olan Sadık Yücelik, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Dün vefat eden ve bu gün Gürcükapı Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınan Sadık Yücelik, Asri Mezarlığa defnedildi.

Kalabalık bir cemaatin katıldığı cenaze namazında iş ve siyaset dünyası, STK temsilcileri, esnaf ve sevenleri hazır bulundu, Sadık Yücelik'i dualarla uğurladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un sevilen eşraflarından Sadık Yücelik son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
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