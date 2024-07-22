Erzurum'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi

Erzurum\'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Bağbaşı Mahallesi'nde, şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın anısına en yüksek tepeye bayrak direği dikildi. Törene Tortum Kaymakamı Fatih Bayram da katıldı ve konuşma yaparak destek olan herkese teşekkür etti.

22.07.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde bir köyde şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın anısına en yüksek tepeye bayrak direği konuldu.

Bağbaşı Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkından Feyzullah Coşkun'un koordinasyonunda Bağbaşılı vatandaşların da katkılarıyla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına hazırlanan bayrak direği, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın katılımlarıyla törenle yerine dikildi. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Yılmaz, "Aziz milletimizin rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza her daim büyük bir saygı ve sevgi gösterdiğini, bu etkinliğin de bu sevginin göstergesi olduğunu belirterek maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti." dedi. Direğe ay-yıldızlı Türk bayrağı dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde çekildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Fatih Bayram, Erzurum, Tortum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi - Son Dakika


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
11:23 Rasim Ozan Kütahyalı’dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 12:04:31. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement