Erzurum\'un Tortum ilçesinde şehit öğretmenler için bayrak direği dikildi

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Erzurum'un Tortum ilçesinde bir köyde şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ın anısına en yüksek tepeye bayrak direği konuldu.

Bağbaşı Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkından Feyzullah Coşkun'un koordinasyonunda Bağbaşılı vatandaşların da katkılarıyla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz adına hazırlanan bayrak direği, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın katılımlarıyla törenle yerine dikildi. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Yılmaz, "Aziz milletimizin rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza her daim büyük bir saygı ve sevgi gösterdiğini, bu etkinliğin de bu sevginin göstergesi olduğunu belirterek maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti." dedi. Direğe ay-yıldızlı Türk bayrağı dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde çekildi. - ERZURUM