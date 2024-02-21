Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Balıklı Köy, doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor - Son Dakika
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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Balıklı Köy, doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Erzurum\'un Uzundere ilçesindeki Balıklı Köy, doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Köy, etkileyici Tortum Gölü manzarası ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Köyde üretilen yöresel doğal ürünler ise hem yerel halkın geçim kaynağı hem de ziyaretçilere eşsiz lezzetler sunuyor. Göl manzaralı köy, doğaseverlerin ve tarih tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda.

21.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
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Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Köy, Türkiye'nin en göz alıcı köylerinden biri olarak öne çıkıyor.

Balıklı Köy, etkileyici Tortum Gölü manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Tortum Şelalesi ve gölüne komşu olan köy, adeta bir doğa harikasıyla görenleri mest ediyor.

Gölün ortasında yer alan yarım adada, köy sakinleri ve misafirler, doğanın kucağında unutulmaz anlar yaşıyor. Fotoğraflar ve videolar aracılığıyla köyü görenler, Erzurum'da böyle bir güzellik olduğuna inanmakta zorlanıyor.

Balıklı Köy, tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Köy içindeki bu yapılar, ziyaretçileri geçmişe doğru bir yolculuğa davet ediyor. Ayrıca, köyde üretilen yöresel doğal ürünler de hem yerel halkın geçim kaynağı hem de ziyaretçilere eşsiz lezzetler sunuyor.

Tortum Gölü'nün kıyısındaki bu köy, adeta bir kartpostal manzarasını yaşayan sakinleriyle, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Göl manzaralı köy, doğaseverlerin ve tarih tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Balıklı Köy, doğal ve tarihi güzellikleriyle göz kamaştırıyor - Son Dakika

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