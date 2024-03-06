Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 İlde İftar Sofraları Kuracak

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanı olan 7 ilde Ramazan Ayı Boyunca her gün 7 bin 200 kişilik iftar sofrası açacak.
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Genel Müdür Sinan Aksu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilde Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacağını ifade ederek, "Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak bizlerde Bölgemize bağlı sorumluluk alanımızdaki 7 ilde Ramazan Ayı boyunca iftar vereceğiz. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle tüm şehirlerimize yayacağız. Bölge Müdürlüğümüz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
"Emeği ve katkısı olanlara teşekkür ederiz"
Bölgedeki paydaşlarıyla birlikte, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinde günlük 7 bin 200 kişiyle kadim Vakıf Medeniyetinin bir gereği olarak sofralarını paylaşacaklarını ifade eden Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Erzurum'umuzda Narmanlı camii önüne kurulacak iftar çadırında Erzurum Büyükşehir Belediyesiyle birlikte günlük 500 kişiye iftar verilecek, ayrıca Atatürk Üniversitesinde verilecek iftar yemeklerin de ise 2 bin 500 öğrencimizin katkı paylarını Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz üstleneceğiz. Gene aynı şekilde, Ramazan Bayramın' da her ilimizde en az 100 yetim-öksüz çocuğumuzu Bayramlıklarını Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz üstlenip giydireceğiz. Kadim medeniyetimizin vazgeçilmez mihenk taşı olan ve temelinde insana dokunmak olan Vakıf geleneğini inşallah toplumumuza daha çok hissettirmek amacıyla çalışmalarımız bu minvalde artarak devam edecektir. Yaptığımız çalışmalara desteklerini esirgemeyen, bağlı illerimizde ki paydaşlarımıza, hayırseverlerimize, Erzurum özelinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." - ERZURUM
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