Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü: Vakıf kültürü toplumsal dayanışmanın mihenk taşıdır

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Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, vakıf kültürünün toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri, Vakıf Haftası olarak kutlanıyor. Vakıfları ve vakıf kültürünü yaşatmanın geçmişe borç, geleceğe karşı sorumluluk olduğunu anlatan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, "Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun. Vakıf kültürü, kadim medeniyetimizin paha biçilemez miraslarından biri olarak günümüze kadar ulaşmış bir kültürdür. Bu kültürün mihenk taşı, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu mihenk taşının yeri, şefkat ve merhamet ile sağlamlaşmakta, güçlenmektedir. Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Hem ülkemiz topraklarında hem de gönül coğrafyamızda nice eşsiz çalışmayı hayata geçiren vakıflarımız, hem milletimizin hem de çeşitli coğrafyalarda yaşayan toplumların gönlünü, muhabbetini kazanmıştır. Bu kazanım, hiçbir maddi kazanç ile elde edilemeyecek kadar kıymetli bir kazanımdır. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlü bir şekilde yaşatan vakıf kurucuları, vakıf çalışanları ve yardımseverlere bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur." - ERZURUM