Erzurum Valisi Baruş, Hz. İmam Hüseyin Cemevini ziyaret edip incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Hz. İmam Hüseyin Cemevini ziyaret edip incelemelerde bulundu

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Erzurum Valisi Baruş, Hz. İmam Hüseyin Cemevini ziyaret edip incelemelerde bulundu
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek dernek yönetimi ve cemevi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Baruş, cemevi binası ve sosyal alanları gezip eğitim faaliyetleri ile el emeği ürünleri inceledi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Hz. İmam Hüseyin Erzurum Cemevini ziyaret ederek dernek yönetimi ve cemevi yetkilileriyle bir araya geldi.

Erzurum Alevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman, Cemevi Dedesi Kenan Yıldırım ve dernek yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, cemevinde yürütülen kültürel, sosyal ve eğitsel çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında cemevi binasını ve sosyal alanları gezen Vali Baruş, merkez bünyesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Kursiyerler tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünleri de tek tek inceleyen Baruş, emeği geçenleri tebrik ederek dernek yönetimiyle bir süre baş başa sohbet etti.

Vali Aydın Baruş'un gerçekleştirdiği inceleme ve ziyaret programına; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de eşlik etti.

Kaynak: İHA
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