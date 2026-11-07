Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban esnafını dinleyip taleplerinin takipçisi olacak - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban esnafını dinleyip taleplerinin takipçisi olacak

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Erzurum Valisi Baruş, Karaçoban esnafını dinleyip taleplerinin takipçisi olacak
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Karaçoban'daki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini kıtlama çay eşliğinde dinledi. Baruş, esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekip taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Karaçoban'da esnafla bir araya geldi. İlçedeki ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafın sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette samimi anlar yaşandı.

Karaçoban ilçesindeki temasları sırasında esnafı tek tek ziyaret eden Vali Baruş, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İş yerlerine konuk olan Baruş, Erzurum'un geleneksel kültürü olan kıtlama çay eşliğinde ilçe esnafıyla sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında esnafın talep, ihtiyaç ve önerilerini birinci ağızdan dinleyen Vali Aydın Baruş, ilçenin ticari yapısı ve ekonomik dinamiklerine ilişkin geniş çaplı değerlendirmelerde bulundu. Esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Baruş, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve ilçedeki ticari hayatı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Vali Baruş'un Karaçoban ilçesindeki ziyaret ve incelemelerinin, kamu yatırımları ve kurum denetimleriyle devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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