Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Mesaj Yayımladı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Erzurumlular,31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimlerinin ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, Erzurum genelinde yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için Valilik olarak tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle almış olduğumuzu belirtmek isterim. Halkımızın iradesinin sandığa huzur ve güven içinde yansıması; demokrasinin güçlenmesi ve toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. İlimiz genelinde yirmi ilçede toplam 2 bin 346 sandıkta, 516 bin 952 seçmenin huzur ve güven içinde oyunu kullanması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şehrimizde en fazla sandık sayısı 390 sandıkla Yakutiye ilçemizde en az sandık sayısı ise 29 sandıkla Uzundere ilçemizdedir. Seçimin Ramazan ayında olması bakımından Yüksek Seçim Kurulu, seçimler bittikten sonraki "oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini" hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına gerekli talimatı göndermiştir. Seçimlerin serbest, adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini temin etmek amacıyla ilimiz genelinde 2367 Jandarma personeli ve 2700 emniyet mensubu görev yapacaktır. Oy kullanmak, sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bu bilinçle toplum olarak seçim güvenliğini korumaya ve her seçimin bir bayram havasında geçmesine katkıda bulunmalı, huzurlu bir seçim ortamı oluşturmak için muhtemel provokasyonlara karşı tetikte olunmalı, nefret söylemi ve şiddetten uzak durulmalıdır. Sağlıklı, huzurlu bir seçim ortamı içinde 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyor, seçimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM