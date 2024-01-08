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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen 'Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim 1. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Vali Çiftçi, başarılı olan kursiyerlere mezuniyet belgelerini takdim etti. Törene Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra diğer yetkililer, öğreticiler ve kursiyerler de katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet Akademisi mezuniyet törenine katıldı
08.01.2024 - 15:52,
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen "Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim 1. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Vali Çiftçi başarılı olan kursiyerlere mezuniyet belgelerini takdim etti. Programa Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Koçak, öğreticiler ve kursiyerler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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