Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, basın mensupları ile katıldığı kahvaltıda bir araya geldi.

10 Ocak Gazeteciler Günü'nde il dışında bulunduğu için planlanan programı yoğun gündem nedeniyle bugün yapabildiklerini belirten Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi verdi, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da kurulan 2. Sanayi Bölgesinin büyük bir hızla yapımının devam ettiğini, daha şimdiden taleplerin büyük rakamlara ulaştığını söyledi. Şehirde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Vali Çiftçi, "Erzurum asayiş bakımından ülkede önde gelen iller arasında yer alıyor" dedi.

Ankara'da yapılan toplantıda şehirlerin güvenlik konusunda tek tek masaya yatırıldığını ifade eden Vali Çiftçi, Erzurum'un güvelikle, asayişle ilgili güvenilir bir şehir olduğunun belirlendiğini aktardı.

Vali Çiftçi, şunları söyledi: "Erzurum çok yakın bir gelecekte sanayi şehri olacak. 2. Sanayi Bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Daha şimdiden çok sayıda firmanın yer talepleri var. Bizde bu talepleri inceliyoruz. Yanı sık eleyip sık dokuyoruz. 2. sanayi bölgesi faaliyete geçtiği andan itibaren de istihdam noktasında büyük bir rahatlama olacaktır. Erzurum'da 3. 4. Sanayi bölgelerine ihtiyaç olacaktır."

Erzurum her geçen gün gelişiyor

"Erzurum'da kaymakamlık yaptım. Erzurum'a en son 10 yıl önce gelmiştim. 10 yıl da Erzurum çok büyük bir mesafe kat etmiş" diye konuşan Vali Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehirde yapılan tünellerle ilgilide konuşan Vali Çiftçi, çalışmaların devam ettiğini, bazı tünellerde kaymaların yaşanmasından dolayı gecikmelerin yaşandığına dikkat çekti. Dallı kavak ve Kırık tünellerinin tamamlanma aşamasına geldiğini, bu tünellerin tamamlanmasıyla da Erzurum'un ve hatta Doğu Anadolu Bölgesinin denize çok yaklaşmış olacağını da belirtti.

Basın toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri de katıldı. - ERZURUM