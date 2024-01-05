Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İkinci Organize Sanayi Bölgesi ve istihdam konusunda bilgiler verdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TRT Erzurum Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu. Alev Altun'un hazırladığı ve Yıldıray Yıldız'ın sunumuyla yayınlanan "Bölge Gündemi" programına katılan Vali Çiftçi, 2023 yılı faaliyetlerini değerlendirdiği programda, İkinci Organize Sanayi Bölgesi ve istihdam konusunda önemli bilgiler verdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığına yatırımcılara hazır hale geldiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, 260 yatırımcının arsa için sıra beklediğini, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Ankara ziyaretinde bu konu hakkında önemli girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Arsa tahsisleri konusunda çok titiz davrandıklarının bilgisini aktaran Vali Mustafa Çiftçi, şöyle konuştu: "Şöyle bir söz vardır, 'Doğduğun yer değil, doyduğun yer vatanındır.' Erzurum'da istihdam alanlarının ve iş imkanlarının fazla yeterli olmamasından dolayı, insanlarımız iş ve AŞ bulabilecekleri başka şehirlere göç ediyorlar. Bu anlamda 2. Organize Sanayi Bölgemizin yeni taşındığı bir alanda altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Kesin yer tahsislerine başladık.

Arsa tahsisinde yüzde 80'lik bir teşvik söz konusu. Bu çok iyi bir oran. Şu anda 260 yatırımcımız sırada bekliyor. Organize Sanayi Bölgesinin yanı başında Milli Savunma Bakanlığı'na ait 1,5 milyon metrekarelik uygun bir alan var. Geçen hafta Sayın Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AK Parti İl Başkanımızla beraber Milli Eğitim Bakanımızı, akabinde hep birlikte Milli Savunma Bakanımızı ziyaret ederek, bu alanın da Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılması noktasında bir girişimimiz oldu. Bu alanı bölge sınırlarımıza kattığımızda sırada bekleyen 260 yatırımcımıza uygun şartlarda arsa temin edebileceğiz. Böylece ilimiz yatırımına, istihdamına, ihracatına ciddi manada katkı sağlamış olacağız. Şu anda elimizde 17 tane parselimiz var, onları da çok itinalı ve dikkatli bir şekilde tahsis etmeye gayret ediyoruz.

Büyük yatırımcılara, daha fazla sayıda istihdam sağlayabilecek olan iş adamlarımıza, ihracat hedefi olan sanayicilerimize tahsis etmeye özen gösteriyoruz."

Program süresince Vali Çiftçi'ye, TRT Erzurum Radyosu Müdürü Feyza Yılmaz eşlik etti. Vali Çiftçi, bölge gündeminin ulusal anlamda duyurulmasında TRT Radyo'nun bölge açısından önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, radyoya yayın hayatında ve döneminde başarı dileklerinde bulundu. - ERZURUM