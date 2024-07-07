Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Muharrem Ayı'nın manevi huzurunu paylaştı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Muharrem Ayı'nın manevi huzurunu paylaştı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Muharrem Ayı\'nın manevi huzurunu paylaştı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretinin 1446. yılını idrak edecek olmanın manevi huzuruyla Muharrem Ayı'nın faziletlerine erecek olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade etti. Vali Mustafa Çiftçi, Hicri Yılbaşı vesilesiyle yayınladığı mesajda, Muharrem Ayı'nın İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen ve ilahi feyz ve bereketin bolluğuna işaret olan bir ay olduğunu belirtti.

07.07.2024 11:42
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) Mekke'den Medine'ye hicretinin 1446. yılını idrak edecek olmanın manevi huzuruyla "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem Ayı'nın faziletlerine erecek olmanın heyecanı içinde olduklarını ifade etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Hicri Yılbaşı vesilesiyle yayınladığı mesajda, "Müslümanlar için bir milat olan hicret (Miladi 622); İslami takvimin başlangıç yılı (Hicri 1) olarak, Muharrem Ayı da bu takvimin ilk ayı olarak kabul edilmiştir. Kelime anlamı hürmet edilen olan "muharrem" ilahi feyz ve bereketin bolluğuna işaret olan aydır ve İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenmektedir. Nitekim Resülullah (S.A.V.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmaktadır. Hicri yılın ve muharrem ayının Erzurum'a, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini; Filistin'de yaşanan katliamın son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hicri yeni yıl mübarek olsun." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Muharrem Ayı'nın manevi huzurunu paylaştı - Son Dakika

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