Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Bayramı için bir mesaj yayınladı

Yerel

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, rahmet, bereket ve bağışlanma ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi havasından doyasıya faydalanmanın şükrü içinde bir bayrama daha ulaşmanın heyecanının yaşandığını ifade ederek şöyle dedi, " Sabır ve ruhlarımızı kötülüklerden uzak tutmanın, arındırmanın imtihanıyla maneviyatımızı tazeleyen, bereketiyle bizleri sarıp sarmalayan Ramazan ayı boyunca; tutmuş olduğumuz oruçlarımız vasıtasıyla Ramazan Bayramı'na inancımızın gereklerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla kavuştuk. Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştık, birlikte teravih namazını eda etme imkanı ile camilerimizi doldurduk, Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatımıza yön verdik. Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu manevi güç ile dünyamızı imar etmeli, sadece Ramazan ayında değil, diğer aylarda da Ramazan'ın birikiminden istifade etmeliyiz. Bayramlar; sevinç, neşenin hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günlerdir. Sevginin, kardeşliğin hazzını yaşadığımız, muhabbetle kucaklaştığımız günler olması vesilesiyle bayramlar; küskünlüklerin, dargınlıkların bir tarafa bırakılması, büyüklerin ziyaret edilip hayır dualarının alınması, küçüklerin, yetim ve öksüzlerin sevindirilmesi açısından önemli bir fırsattır. Milletimiz, bizatihi kutsal bir ay olan Ramazan ayını kendi kültürümüze uygun bir şekilde ihya etmektedir. Rahmet ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'a has adetlerimiz, asırlardır her daim birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan milletimizin birlik içinde her türlü güçlüğü yenebileceğine olan inancını kuvvetlendirmektedir. Bayram süresince yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan, can ve mal güvenliği açısından trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum. Gideceğiniz yere sağlıkla ulaşmanız, sevdikleriniz ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmeniz en büyük temennimdir. Yüce Yaradan'ın rahmet ve merhametine sığındığımız Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz ediyor, Saygıdeğer Erzurumlular başta olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." - ERZURUM