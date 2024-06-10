Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye Hafızlık Yarışması Birincilik Plaketi Takdim Edildi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ak Parti İl Başkanı Küçükoğlu, Vali Mustafa Çiftçi'ye özverili ve üstün hizmetleri için teşekkür ederek 10 Mayıs 2024 tarihinde Erzincan'da gerçekleştirilen "Hafız Kal Yarışması"nın Türkiye finalindeki birinciliğinden dolayı bir plaket takdim etti. - ERZURUM