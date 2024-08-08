Erzurum Valisi Tarihi Tabyaları İnceledi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Tarihi Tabyaları İnceledi

Erzurum Valisi Tarihi Tabyaları İnceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bakımsızlıkları nedeniyle gündeme gelen tarihi tabyalarda incelemelerde bulundu ve korunmaları için talimat verdi.

08.08.2024 17:38
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(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, son günlerde bakımsızlıkları nedeniyle gündeme gelen tarihi tabyalarda incelemelerde bulundu. Çiftçi, tabyaların korunması için talimat verdi.

Tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu tabyalar, bakımsızlığı ve ahır olarak kullanılmasıyla gündeme gelmişti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ve Mecidiye Tabyaları'nda incelemelerde bulundu, Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki mezarını da ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Doç. Dr. Naim Ürkmez'den bilgi aldı. Kentin tarih boyunca savunulması açısından çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için gerekli talimatlarda bulunan Vali Çiftçi'ye incelemeleri sırasında, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mahmut Kuran ile Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Hakan Kandemir de eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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