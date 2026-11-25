Erzurum'da 1 yaşındayken yakalandığı hastalıktan dolayı engelli hale gelen ve en büyük hayali Beşiktaş'ın maçını İstanbul'da izlemek olan Erdal Karagöz'ün bu isteğine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kayıtsız kalmadı. Bakan Çiftçi, Karagöz'ü Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünlerde misafir edecekleri müjdesini verdi.

Erzurum'da yaklaşık 20 yıldır kuaförlük yapan Ramazan Polat, 10 yıldır tıraş ettiği ve "Mamo" olarak bilinen ve çok sevilen Erdal Karagöz'ün tutkuyla bağlandığı Beşiktaş'ın maçını izleme hayalini sosyal medya hesabında paylaştı. Polat, videoda daha önce Erzurum'da valilik yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrıda bulunarak, Erdal Karagöz'ün bu hayalini gerçekleştirmesi talebinde bulundu.

"Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medyada yayınlanan videoya bizzat yorum yaparak, "Erdal kardeşim, namı diğer Mamo; Erzurum'dan Dadaşlar diyarından seslendin, gönlümüze dokundun. Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz inşallah. Senin sevincin bizim de sevincimiz. Rabbim yüzünü hep güldürsün. Gözlerinden öpüyor, senin vesilenle bütün Erzurumlu hemşehrilerime gönülden muhabbetlerimi gönderiyorum" dedi.

"Kara kartalı çok seviyorum"

1 yaşındayken yakalandığı menenjit hastalığı nedeniyle engelli hale gelen 44 yaşındaki Erdal Karagöz, en büyük hayalinin tutkunu olduğu siyah-beyazlı takımın İstanbul'da bir maçını izlemek olduğunu ifade ederek, "Beni her zaman ücretsiz tıraş eden Ramazan usta ile birlikte bir video çektik ve paylaştı. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi de sesimizi duydu. Annem, babam, Ramazan usta ve ben Beşiktaş-Galatasaray derbisinde tribünde olacağız. Çok mutluyum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama en çok da Orkun Kökçü'yü seviyorum. Ondan bir kara kartal forması istiyorum. Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Pazartesi oynanacak maçı da Beşiktaş 2-1 yenecek, tribünlerde bağıracağım" diye konuştu.

"Mamo hayaline kavuştu"

Erdal Karagöz'ün hayaline kavuşması için video çekme ve paylaşma düşüncesini beraber aldıklarını söyleyen Ramazan Polat, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'yi Erzurum Valiliği döneminden tanıyoruz. Bizim için çok kıymetli. Böyle bir çağrıda bulunduk ve bizzat kendisi paylaşıma yorum yaptı. Erdal, ailesi ve beni maçta misafir etti. Bu mutluluk ve sevgi tarif edilemez. Kendisine teşekkür ediyorum. Mamo'nun hayaline kavuşması hepimizi sevindirdi" şeklinde konuştu.