Erzurumspor, ikinci etap kampına devam ediyor

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Erzurumspor, ikinci etap kampına kendi tesislerinde ve Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi'nde devam ediyor.

Mavi-beyazlı takımda bir yandan iç transfer çalışmaları yapılırken bir yandan yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Günü çift antrenmanla tamamlayan Erzurumspor; ısınma, koordinasyon, kuvvet çalışması, son bölüm taktik, dar alan oyunu çalışması, çabukluk ve çeviklik çalışması yapıyor. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan 2. etap kamp kadrosunda; Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Berat Demir, Fırat Aymak, Arda Kara, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Orhan Ovacıklı, Yakup Kırtay, Fırat Şaşi, Celal Hanalp, Cengizhan Bayrak, Enes Yiğit, Gürkan Varlık, Sefa Akgün, Özgür Sert, Alperen Karaca, Eren Özdemir, Muhammed Yavaş, Muhammet Karahan, Taha Akdağ, Güney Yılmaz, Süleyman Koç, Eren Tozlu, Furkan Özhan ve Hüseyin Mevlütoğlu bulunuyor. Bu arada Erzurumspor'da antrenman öncesi futbolcumuz Yakup Kırtay'ın doğum gününü kutladı. - ERZURUM