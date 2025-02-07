Esad Ajanı Profesör Tutuklandı - Son Dakika
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Esad Ajanı Profesör Tutuklandı

Esad Ajanı Profesör Tutuklandı

Suriye'de 200 öğrenciyi tutuklatan profesör Nahla Esa, protestolar sonrası tutuklandı.

07.02.2025 14:47
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Suriye'de yazdığı raporlarla en az 200 öğrenciyi tutuklattıran Esad ajanı profesör Nahla Esa'nın geçtiğimiz günlerde tutukladığı ortaya çıktı.

Suriye'de öğrenciler, Şam Üniversitesi'nde uzun yıllardır görevli olan ve Esad rejimine ajanlık yaparak en az 200 öğrencinin tutuklanmasına neden olan Profesör Nahla Esa'yı günlerdir protesto ediyor. Rejimin devrilmesinin ardından eğitimin de huzurla sürdüğü Şam Üniversitesi'nde görevli Esa'nın raporları sonucu tutuklanan ve bir daha haber alınamayan öğrencilerin bulunması amacıyla yapılan protestolar sonuç verdi. Esa'nın askerle tarafından tutuklanarak cezaevime gönderildiği ortaya çıktı.

"Profesör Nahla Esa üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı"

Üniversite öğrencisi Tasneem Al Kadrı, "Ben Radyo ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biz 2 gün önce bu profesörü okul bahçesinde gitmesi için eylem yaptık. Bize bu Profesör için çok baskı yaptılar. Profesör Nahla Esa üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı. Bize çok eziyet ediyordu ve derslerde sürekli küfür ediyor, Esad hakkında bazı bilgiler vererek bizi tehdit ediyordu" dedi.

"Esad tarafından kapatılan binamızda tekrardan eğitim görmek istiyoruz"

Kadrı, "Biz de öğrenciler olarak okul bahçesinde tüm öğrencilerle bu öğretmenleri burada istemediğimiz için eylem yaptık. Profesör Nahla Esa yüzünden çoğu arkadaşımızdan haber alamadık ve Esad tarafından kapatılan binamızda tekrardan eğitim görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Gözaltı, Suriye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esad Ajanı Profesör Tutuklandı - Son Dakika

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