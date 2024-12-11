Esad Rejimi Düştü, Şam'da Sükunet Hakim - Son Dakika
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Yerel

Esad Rejimi Düştü, Şam'da Sükunet Hakim

Suriye'de Beşar Esad rejiminin çöküşünün ardından Şam'da hayat normale dönmeye başladı.

11.12.2024 10:26
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da sükünetin hakim olduğu görüldü.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından hayat normale dönmeye başladı. Yerinden edilen binlerce Suriyeli evlerine dönmeye devam ederken, başkent Şam dahil birçok kentte sükünetin hakim olduğu görüldü. Şam'daki Emevi Meydanı'nda sabah saatlerinde hayatın normal akışında ilerlediği ve sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Esad rejiminin çöküşü

Muhalifler, rejimin İdlib'in güneyindeki bölgelere saldırılarının artmasının ardından 27 Kasım'da operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirirken, aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. İlerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler kilit noktaları ele geçirirken, 8 Aralık'ta kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi çökmüştü. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esad Rejimi Düştü, Şam'da Sükunet Hakim - Son Dakika

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