ESBİM Esenyurt'ta işsizlik sorununu çözüyor - Son Dakika
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Yerel

ESBİM Esenyurt'ta işsizlik sorununu çözüyor

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

18.05.2024 21:37
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ESBİM Esenyurt'ta işsizlik sorununu çözüyor

İSTANBUL - İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), düzenlediği mülakatlarla 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin kanayan yarası olan işsizlik sorununa karşı mücadele etmeye devam ediyor. Sektörün öncü firmaları ile iş arayan vatandaşları buluşturan ESBİM, gerçekleştirilen mülakatlar sonrası 130 vatandaşı daha iş sahibi yaptı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen mülakatlara, içerisinde engelli vatandaşlarımızın da bulunduğu 200 kişi katıldı. 130 vatandaşın istihdam edildiği programda iş sahibi olanların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Mülakatlara katılan vatandaşlar bu anlamlı çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Belediye yetkilileri ise ilçede işsizlik sorununa karşı yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini açıkladı.

40 Engelli vatandaş istihdam edildi

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi istihdamda da engel tanımıyor. Kültür Merkezi'nde engelli bireyler için gerçekleştirilen mülakatlara çok sayıda iş arayan engelli birey de katıldı. Engelli vatandaşların firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda 40 engelli vatandaş iş sahibi oldu.

"Burası bulunmaz bir nimet"

Bir gıda firmasından gelerek personel adayları ile mülakat gerçekleştiren Resul Altunkılıç, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin hem personel adayları için hem de işverenler için bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Altunkılıç; "ESBİM'in her ay düzenlediği mülakatlara biz de firma olarak katılım sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımız da burada işverenlerle karşılıklı görüşme yapabiliyor. Olumlu geçen görüşmeler sonrasında işe alım sürecini hemen başlatıyoruz. Buradan, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve tüm ekibine bu anlamlı çalışmaları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Burada çok büyük bir hizmet var. Hem biz işverenler hem de iş arayanlar için burası bulunmaz bir nimet" dedi.

"Başkan Özer'e bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederim"

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nde mülakatlara katılan Hasan Hüseyin Aydın ise şunları söyledi: "Çok sayıda firmanın burada personel arayışında olduğunu öğrendim. İş arayışındayım ve buraya mülakatlara katılmak için geldim. Kendime uygun firmalarla görüşmeler sağladım ve görüşmelerim olumlu geçti. Bu hizmet bizler için çok değerli. Bu çalışmaya öncülük eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e, bizleri düşündüğü için çok teşekkür ederim."

Kaynak: İHA

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