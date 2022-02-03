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Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı

03.02.2022 12:58
Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı

Nazilli'de uzun yıllar Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanlığı'nı sürdüren Mustafa Esenay, Nazilli'deki şoförlerin sorunlarını çözmek için Şoförler Odası'nda Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olduğunu açıkladı.

Nazilli'de uzun yıllar Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanlığı'nı sürdüren Mustafa Esenay, Nazilli'deki şoförlerin sorunlarını çözmek için Şoförler Odası'nda Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olduğunu açıkladı.

Camianın içinde olduğunu ve şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiği gibi çözüm önerilerinin de olduğunu belirten Mustafa Esenay, "28 yıldır mesleğin içindeyim. Şoförlerimizin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet almalarını sağlamak için aday oldum" diyerek tüm meslektaşlarının oyuna talip olduğunu söyledi.

28 yıldır minibüsçü ve servisçi olarak çalışıp evine ekmek götüren biri olarak bu mesleğin bütün zorluklarını bildiğini kaydeden Mustafa Esenay, "Mesleğimizin ve üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını birebir yaşayıp, bilen ve gören biriyim. Bu sorun ve sıkıntıların çözümü için yola tekrardan çıktık. Seçilmemiz halinde 24 saat boyunca telefonlarımız açık olacak" diyerek seçilmesi halinde korsanla mücadele edeceğini ve odaya çekici kazandıracağını vadetti. - AYDIN

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Cumartesi, Minibüs, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı - Son Dakika
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