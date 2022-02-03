Esenay, Nazilli'de şoförlerin sorunlarını çözmek için başkanlığa aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

Nazilli'de uzun yıllar Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanlığı'nı sürdüren Mustafa Esenay, Nazilli'deki şoförlerin sorunlarını çözmek için Şoförler Odası'nda Cumartesi günü yapılacak kongrede aday olduğunu açıkladı.

Camianın içinde olduğunu ve şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiği gibi çözüm önerilerinin de olduğunu belirten Mustafa Esenay, "28 yıldır mesleğin içindeyim. Şoförlerimizin sorunlarını çözmek ve daha iyi hizmet almalarını sağlamak için aday oldum" diyerek tüm meslektaşlarının oyuna talip olduğunu söyledi.

28 yıldır minibüsçü ve servisçi olarak çalışıp evine ekmek götüren biri olarak bu mesleğin bütün zorluklarını bildiğini kaydeden Mustafa Esenay, "Mesleğimizin ve üyelerimizin sorunlarını, sıkıntılarını birebir yaşayıp, bilen ve gören biriyim. Bu sorun ve sıkıntıların çözümü için yola tekrardan çıktık. Seçilmemiz halinde 24 saat boyunca telefonlarımız açık olacak" diyerek seçilmesi halinde korsanla mücadele edeceğini ve odaya çekici kazandıracağını vadetti. - AYDIN