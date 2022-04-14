Esendemir: "ÇGC 47 yıldır, bağımsızlığın sembolüdür" - Son Dakika
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Esendemir: "ÇGC 47 yıldır, bağımsızlığın sembolüdür"

14.04.2022 10:27
Esendemir: "ÇGC 47 yıldır, bağımsızlığın sembolüdür"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC'nin bugüne kadar bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü haline geldiğini ifade ederek, "Cemiyetimizin;

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC'nin bugüne kadar bağımsızlığın ve özgürlüğün sembolü haline geldiğini ifade ederek, "Cemiyetimizin; emeği ve alın teri ile gece gündüz demeden çalışan meslektaşlarımızla birlikte daha nice 47 yıllar yaşamasını temenni ediyoruz" dedi

Esendemir, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin 15 Nisan 1975 tarihinde merhum Çoban Yurtçu Başkanlığında kurulduğunu hatırlatarak, "Bugüne kadar Erdoğan Varol, Kurtar Çakın, Çetin Yiğenoğlu ve Tamer Ünal başkanlık görevi yaptı. Başta merhum Çoban Yurtçu olmak üzere cemiyetimize büyük emekleri geçen hayatını kaybeden üyelerimizi saygı ve rahmet, diğer ağabeylerimizi şükranla anıyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çukurova Gazetecilere Cemiyeti'nin Bakanlar Kurulu'nun 15.11.1993 Tarih ve 93/5020 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsünü elde ettiğini anlatan Esendemir şöyle devam etti:

" Türkiye'de kamu yararına çalışan 5 ilin basın meslek örgütünden birisi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 47 yıl önceki coşkuyu ve heyecanı bundan sonraki yıllarda da göstermek en büyük temennimizdir. Günümüzde medya zor süreçten geçerken, bayram, yılbaşı ve seçim öncelerinde çıkan korsan gazeteler, meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. Bu mesleği özümsemeyen bazı kişiler ellerindeki kalemi silah gibi kullanarak, etik kurallara aykırı, yargısız infaz yapmaktadırlar. Bu kişiler; karşı tarafın görüşüne başvurmadan, kendi doğruları ile haber yaparken, kendileri ile çeliştiklerini ve kalitelerini de ortaya koymaktadırlar. Vatandaşlarımızı bu gibi korsan kurum ve kişilere karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Her ortamda ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'de yerel medyaya beklenen değer verilmemektedir. Kurum ve kuruluşlar her fırsatta faydalandıkları yerel medyaya destek olmaktan kaçınmaktadır. Gazeteci arkadaşlarımızın refah düzeylerinin artırılması ümidiyle, Cemiyetimizin 47. yıldönümünü kutluyor, saygılar sunuyorum." - ADANA

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Çetin Yiğenoğlu, Cafer Esendemir, Çukurova, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esendemir: 'ÇGC 47 yıldır, bağımsızlığın sembolüdür' - Son Dakika


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