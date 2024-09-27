Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu İtri'ye İthaf Etti - Son Dakika
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Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu İtri'ye İthaf Etti

Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu İtri\'ye İthaf Etti

Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu, Türk musikisinin önemli bestekarı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfetti. Sezon, 4 Ekim'de açılacak ve çeşitli etkinliklerle dolu bir program sunacak.

27.09.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu, besteleriyle klasik Türk musikisine yeni bir boyut kazandıran "Nevakar", "Segah Tekbir", "Salat-ı Ümmiye" ve "Segah Yürük Semai" gibi unutulmaz eserlerin bestekarı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfetti. Yeni sezon, 4 Ekim'de özel bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Kültür sanat sezonlarını tarihi şahsiyetlere atfetme geleneğini sürdüren Esenler Belediyesi, yeni dönemi 17. yüzyılın ünlü Türk bestekarı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye ithaf etti. Türk musikisine kazandırdığı eşsiz ve unutulmaz eserlerle silinmez izler bırakan Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin yakından tanınmasına fırsat tanıyacak pek çok çalışma, yeni sezonda sanatseverlerin ilgisine sunulacak. Musiki camiasından önemli isimlerin çeşitli projelerde yer alacağı yeni sezon, her yaştan Esenlerli için zengin ve dopdolu bir dönemin kapılarını aralıyor.

Beste yarışması düzenlenecek

Esenler'de Buhurizade Mustafa Itri Efendi Kültür Sanat Sezonuna özel, 'İstanbul Şiirleri Beste Yarışması' düzenlenecek. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Türk müziğinin önemli isimleri oturacak. Ayrıca yeni sezonda klasik müziğimizi yansıtan özel albüm çalışmaları yapılacak. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı, sezon içerisinde düzenlenen programların paydaşı olarak yer alacak. Yazar Savaş Barkçin ise "Itri'den Günümüze Müzikli Tarih" programında Türk müziğinin en önemli isimlerinin sanatlarını ele alacak.

Şehir Ekranı TV'de özel programlar

Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV'de de Buhurizade Mustafa Itri Efendi ve klasik müziğin en özel serüveni, özel programlar ve belgesellerle ele alınacak. Programlar, sezon boyunca sürpriz isimlerin katılımıyla devam edecek.

Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye ithaf edilen yeni sezon 4 Ekim'de açılacak

"Tekbir", "Naat-ı Peygamber", "Tuti mucize-i guyem ne desem laf değil" ve daha pek çok bestede imzası bulunan Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye ithaf edilen yeni sezonun açılışı, 4 Ekim Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek özel programla yapılacak. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile sanat ve siyaset dünyasından pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek program, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin bestelerinin icra edileceği "Öz Musikimizden Sesler" konserine ev sahipliği yapacak. Açılış programı ayrıca musiki dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu İtri'ye İthaf Etti - Son Dakika

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