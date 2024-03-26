Esenler Belediyesi Filistin Gecesi Düzenledi - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Filistin Gecesi Düzenledi

Esenler Belediyesi Filistin Gecesi Düzenledi

Esenler Belediyesi, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 'Filistin Gecesi' düzenledi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, programda yaptığı konuşmada, yaşananların yiğit ve onurlu Müslümanlık örneği olduğunu belirtti.

26.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:51
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Esenler Belediyesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla "Filistin Gecesi" düzenledi. Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Bu yaşananlar bize yiğit ve onurlu Müslüman nasıl olunur onu gösterdi" dedi.

Esenler Belediyesi, Dörtyol Meydanı'nda bulunan Ramazan etkinlik alanında "Filistin Gecesi" programı düzenledi. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede, Gazze'de yaşanan zulmün son bulması için dua edildi. Program, Yusuf Akgül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Bu zulme arş dayanmaz"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Gazze ve Filistin hepimizin yüreğinde istisnai bir yere sahip. Bu toprakların sakinleri ve bu toprakların çocukları Filistin davasını kendilerine büyük bir dava olarak addetmiştir. Filistin, mücadele etmeyi kendisine bir dava görmüş yürekli insanlarla doludur. Kudüs meselesi insanlığın gündemine ne zaman düştüyse bu toprakların da her zaman gündemi olmuştur. 7 Ekim'den sonra insanlığımızdan utanacağımız bir süreci yaşadık. Orada bombaların altında hayatlarını kaybeden çocukları görünce 'Galiba kıyamet kopacak' dedim.

Çünkü bu zulme arş dayanmaz. Bu zulüm karşısında arş titrer. Yiğit ve onurlu Müslüman olmak nasıl bir şeymiş biz bunu da gördük. Biz Gazze ile kardeş belediyeyiz. Gazze'nin sokaklarını bizim gönderdiğimiz araçlar uzun yıllar boyunca temizlediler. 7 Ekim'den sonra iki adet ambulans gönderdik. Şu an hala orada hizmet veriyor. Her Filistinli şuna inanır ki bir gün Abdülhamid'in torunları gelecek ve Filistin'i, Aksa'yı özgürleştirecek. Kudüs'ün, El Aksa'nın bizim davamız olduğunu çocuklarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Asla unutmayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Filistin Gecesi Düzenledi - Son Dakika

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