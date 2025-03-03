Esenler Belediyesi'nden Gazze'deki Çocuklara Ramazan İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Belediyesi'nden Gazze'deki Çocuklara Ramazan İftarı

Esenler Belediyesi\'nden Gazze\'deki Çocuklara Ramazan İftarı

Esenler Belediyesi, geleneksel 'Çocuk İftarı' etkinliğini bu yıl Gazze'de gerçekleştirerek savaşın ortasında büyüyen Gazzeli çocuklarla Ramazan'ın huzur ve bereketini paylaştı. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bu etkinlikle dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

03.03.2025 14:07  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de her yıl Ramazan ayının birinci gününde düzenlenen geleneksel 'Çocuk İftarı' bu yıl Gazze'de gerçekleştirildi. Savaşın gölgesinde büyüyen Gazzeli çocuklar, kendileri için kurulan Ramazan sofrasında huzur ve bereketi paylaşmanın sevincini yaşadı.

"Soframız da bir, gönüllerimiz de" anlayışıyla hareket eden Esenler Belediyesi, Ramazan'ın bereketini, uzun süredir zulme uğrayan, evlerinden edilen ve sevdiklerini kaybeden Gazzeli çocuklarla paylaştı. Onlar için özel olarak hazırlanan iftar programıyla savaşın acılarını bir nebze olsun hafifletmek amaçlandı. Aşevinde, Esenler Belediyesi'nin desteğiyle Gazzeli aşçılar tarafından hazırlanan iftar yemeği, miniklerin yüzünü güldürdü. Neşeyle iftarlarını açan çocukların mutluluğu, görülmeye değerdi.

"Dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşasınlar istedik"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, " Yıllardır devam eden 'Çocuk İftarı' geleneğini bu yıl da Gazze'de devam ettirdik. Ramazan ayının ruhunu savaşın ortasında büyüyen çocuklarımızla paylaşmak bizler için çok önemli. Dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşasınlar istedik" dedi.

"Bir anlık gülümsemeleri yeter"

Yıllardır devam eden 'Çocuk İftarı' geleneğimizi bu yıl da Gazze'de sürdürdüklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Ramazan ayının ruhunu, savaşın ortasında büyüyen çocuklarımızla paylaşmak bizim için büyük bir anlam taşıyor. Dayanışma ve kardeşlik duygularını hissetmelerini, yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bir günlüğüne de olsa yüzlerinin güldüğünü görmek, her şeyden daha değerli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Magazin, Esenler, Yerel, Yaşam, İftar, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden Gazze'deki Çocuklara Ramazan İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:45:53. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi'nden Gazze'deki Çocuklara Ramazan İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.