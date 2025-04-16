Esenler Belediyesi'nden İstanbul Şiirleri Beste Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Belediyesi'nden İstanbul Şiirleri Beste Yarışması

Esenler Belediyesi\'nden İstanbul Şiirleri Beste Yarışması

Esenler Belediyesi, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 'İstanbul Şiirleri Beste Yarışması' ile Türk müziğine yeni eserler kazandırmayı hedefliyor. Yarışmaya katılım 16 Haziran 2025'e kadar açık.

16.04.2025 17:25  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi, "Nevakar", "Segah Tekbir", "Salat-ı Ümmiye" ve "Segah Yürük Semai" gibi unutulmaz eserlerin bestekarı Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği kültür sanat sezonuna özel, "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması"na ev sahipliği yapacak. Gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 16 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Esenler Belediyesi, Türk bestekar, şair ve hattat Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfettiği 2024-2025 Kültür Sanat Sezonuna özel "İstanbul Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek. İstanbul şiirlerinin Türk müziği formunda bestelenmesi amacını taşıyan yarışma, kültürel birikimin gelecek nesillere aktarılmasına imkan tanıyacak. Türk müziğine yeni eserler kazandırarak bu alanda üretim yapan sanatçıları teşvik etmek için düzenlenen yarışmaya başvuru sahipleri, en fazla üç eserle katılabilecek. Beste yapılacak eserlerde herhangi bir tarz, tür ya da biçim sınırlaması bulunmuyor. Katılımcılar, Türk müziğinin her formunda beste yapabilecek.

Dev isimler jüri koltuğunda

Beste yarışmasının jüri başkanlığını Prof. Dr. Ayşegül Kostak Toksoy üstlenecek. Jüride, her biri alanında önemli isimler yer alacak. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Göknil Bişak Özdemir, solist Sinem Özdemir Göçeri, neyzen Ahmet İslam Toz, bestekar Amir Ateş, kanun sanatçısı ve bestekar Göksel Baktagir, halk müziği sanatçısı Özer Özel, yazar Mehmet Güntekin, solist-bağlama sanatçı Orhan Hakalmaz ve piyanist-müzisyen Yücel Arzen jüri üyeleri arasında yer alacak.

Kazananları büyük ödüller bekliyor

Yarışmada dereceye giren isimleri büyük ödüller bekliyor. Birinciye 300 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 200 bin TL ve dördüncüye 150 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, her biri 100 bin TL olmak üzere altı kişiye mansiyon ödülü takdim edilecek. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilecek. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler [email protected] adresine gönderilecek. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Buhurizade Mustafa Itri, Kültür Sanat, Edebiyat, istanbul, Esenler, Eğitim, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nden İstanbul Şiirleri Beste Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:18:00. #7.13#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi'nden İstanbul Şiirleri Beste Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement