Esenler Belediyesi \'Şehir ve Düşünce Akademisi\'ni tamamladı

Esenler Belediyesi tarafından mimariden sosyolojiye, sağlıktan inovasyona kadar pek çok başlığın ele alındığı 'Şehir ve Düşünce Akademisi' final yaptı.
Esenler Belediyesi, doğal afetlere karşı toplumsal bilincin sağlanması ve etkili önlemlerin alınması için 9 hafta boyunca meraklılarıyla buluşturduğu "Şehir ve Düşünce Akademisi"nin kapanış oturumuna ev sahipliği yaptı. Şehrin teknik ve bilimsel birikimine katkı sunan akademinin kapanış oturumu, "Esenler Modeli" başlığıyla Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler Belediyesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun katılımıyla gerçekleşti. Oturum Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Şehir ve Düşünce Akademisi'ni tamamlamış olanlara ise program sonunda sertifika ve kitap armağan edildi.
"Şehre nereden bakarsanız. Şehrin o yönü okursunuz"
Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Şehir düşünce merkezini ilk kurduğumuzda, şöyle bir tayyahülle yola çıkmıştık. Şehir konusunu bir beton meselesi olmadığını, bir müteahhitlik meselesi olmadığını gerçekten bir farkındalık oluşturmamız için anlatmamız gerektiğinden yola çıkarak bunun üzerine bir fikir çalışması yaptık. İnsanların şehrin bu yönüne dikkat çekecek noktaya getirebilir miyiz gayreti ile bu çalışmayı başlatmıştık. Şehre nereden bakarsanız şehrin o yönü okursunuz. Eğer yüksek bir yere çıkarsınız. Şöyle bakabilirsiniz. Şehir çok güzel beton evlerden oluşan bir mekan diye tasarruf edebilirsiniz. Ama o yüksek yerden şöyle de bakabilirsiniz. Şehir güzel insanların yaşadığı insanı merkeze alan içinde dua edenlerin olduğu, içinde hastaların da olduğu, şifa bekleyenlerin de olduğu güzel bir mekandır. Ben bu akademi de söz alan görev alan emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bize burada paydaşlık yapan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum
" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Esenler Belediyesi 'Şehir ve Düşünce Akademisi'ni tamamladı - Son Dakika
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