Esenler Belediyesi Yıldız Sarayı'na Kültür Turu Düzenliyor - Son Dakika
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Esenler Belediyesi Yıldız Sarayı'na Kültür Turu Düzenliyor

Esenler Belediyesi Yıldız Sarayı\'na Kültür Turu Düzenliyor

Esenler Belediyesi, Yıldız Sarayı'nın restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte kültür turu düzenliyor. 'Payitahtta Bir Gün' projesi kapsamında gerçekleşen tur, Esenlerliler tarafından büyük ilgi görüyor.

02.08.2024 15:38  Güncelleme: 15:42
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Esenler Belediyesi, geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanarak kapıları halka açılan Yıldız Sarayı'na kültür turu düzenliyor. "Payitahtta Bir Gün" projesi kapsamında düzenlenen tur, her yaştan Esenler'li tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Esenler Belediyesi, uzun süredir devam eden restorasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından tarih severlere kapılarını açan Yıldız Sarayı'nı meraklılarıyla buluşturuyor. 'Payitahtta Bir Gün' projesi çerçevesinde düzenlenen kültür turu, Esenlerliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Her hafta Salı ve Perşembe günleri gerçekleşen kültür turu, Beşiktaş'ın Yıldız Tepesi'nde bulunan ve Sultan 2. Abdülhamit döneminde son şeklini alan Yıldız Sarayı hakkında merak edilenleri rehberler eşliğinde ortaya koyuyor.

"Yaşadığımız şehri bilmek adına bu tür turların düzenlenmesi gerekiyor"

Büyük Mabeyn Köşkü, Çift Kasrı, Küçük Mabeyn Köşkü ve Has Bahçe' başta olmak üzere birçok yapıyı ziyaret ettiklerini kaydeden tur rehberi Yunus Kuriş, "Yıldız Sarayı gerçekten muhteşem bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor. Abdülhamit tahtan düşürüldükten sonra aslında herkesin ilk defa ziyaret ettiği bir yer oldu. Abdülhamit'i hep dizilerden biliyoruz. Abdülhamit'i anlamak ve daha iyi analiz etmek için herkes gelip Yıldız Sarayı'nı görmeli" dedi. Kuriş ayrıca "Biz bu şehirde yaşıyoruz. Tam olarak yaşadığımız şehri bilmeliyiz. Yaşadığımız şehri bilmek adına bu tür turların düzenlenmesi gerekiyor. Belediyemiz yıllardır kültür turları yapıyor. Bu anlamda önemli bir hizmet sunuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Rehberlik ve ulaşım beklentimin çok üzerindeydi"

Kısa sürede çok sayıda ziyaretçi ağırlayan sarayı çok beğendiğini kaydeden Eyüp Sarıkoç, "Açıkçası beklediğimden çok daha güzel buldum. Daha öncesinde buralar halka açık olmadığından dolayı ayrı bir ilgi odağı oldu. İyi de oldu. Beşiktaş'a gelirken 'Sarayın içini de görme şansımız olur mu?' diye çok düşündüğüm olmuştu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde Çamlıca Kulesi'ni yine belediyemizle ziyaret etme fırsatı yakaladım. Onun dışında yine 'Payitaht'ta Bir Gün' projesi kapsamında Kağıthane'de bulunan Sadabad Cami'ni gezdik. Rehberlik ve ulaşım beklentimin çok üzerindeydi. Rehberimiz zengin bir bilgi donanımına sahipti" diye konuştu.

Esenler sakini Hacer Aslan ise, "Saray beklentimin çok üstündeydi. Keyifli ve bilgiye doyduğumuz bir program oldu. Benim için de hoş bir anı oldu. Daha öncesinde belediyemizle Kapadokya'ya gittim. O geziden de çok memnun kalmıştım. Böyle hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi Yıldız Sarayı'na Kültür Turu Düzenliyor - Son Dakika

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