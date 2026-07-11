Esenler'de 114 hafıza icazet ve umre müjdesi - Son Dakika
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Esenler'de 114 hafıza icazet ve umre müjdesi

Esenler\'de 114 hafıza icazet ve umre müjdesi
11.07.2026 18:07
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Esenler Hz. Hatice Camii'nde 2,5 yıl süren Kur'an kurslarını başarıyla tamamlayan 114 hafız adayı, Esenler Müftülüğü ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla düzenlenen törende icazet aldı. Vali Gül, hafızlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ileterek, kendilerini umreye gönderme müjdesi verdi. Törende genç hafızlara altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Esenler Hz. Hatice Camii'nde 2 buçuk yıl Kur'an kurslarında eğitim alan 114 hafız adayı, Esenler Müftülüğünün düzenlediği programla icazet aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, icazet alan hafızlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek umre müjdesi verdi.

Esenler Müftülüğü, Kur'an kurslarında 2 buçuk yıl boyunca hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 114 genç hafız için icazet töreni düzenledi. Program, Kur'an tilaveti ile başladı. Ardından hafızlık icazeti alan genç hafızlar, Kur'an-ı Kerim okudu. Müftülük tarafından genç hafızlara, 1 adet çeyrek altın, bir adet saat ve çeşitli hediyeler verildi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

"Cumhurbaşkanımız adına hafızlarımızı hocalarımızla umreye gönderelim"

Vali Gül, icazet alan 114 hafıza umre müjdesi vererek, "Esenler'de bu tabloyu görmekten fazlasıyla mutluyuz. Bunun tesadüf olmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin normalleşmesiyle beraber oluşan ortamda sağladığı imkanlarla bu görüntüler ortaya çıkıyor. Buraya geleceğimizi söylediğimizde Cumhurbaşkanımız sizlere selamlarını sevgilerini iletti. Ayrıca katıldığınız yerlerde hocalarınız, yerel yöneticilerimiz sizleri ödüllendiriyordur ama bizler de ayrıca Cumhurbaşkanımız adına hafızlarımızı, hocalarımızla birlikte inşallah size uygun olan bir tarihte umreye gönderelim" dedi.

"Çok mutlu ve çok sevinçliyim"

Bir buçuk yıl eğitimin ardından hafızlık icazeti alan Muhammet Özşahin, "Bir buçuk sene sürdü hafızlık eğitimim. Allah'a şükür ailem ve hocalarım da bana maddi manevi destek sağladılar. Çok mutlu ve çok sevinçliyim. Çünkü Allah'a şükür icazetimi alıyorum. Allah, başka kardeşlerimize de böyle şeyler nasip etsin inşallah. İnşallah en kısa zamanda umreye götürecekler" diye konuştu.

"Çok güzel bir duydu. Allah bütün anne ve babalara bu duyguyu nasip etsin"

Hafızlık icazeti alan oğlu için törene gelen Ahmet Aydemir, "Çok güzel bir duygu. Allah bütün anne ve babalara bu duyguyu nasip etsin. Ekilen ağaçların bugün meyvelerini aldık. Böyle gençlerle süsledik. Allah hepsinden razı olsun. Bir de Rabbim aldıkları ilimle amel etmeyi nasip etsin. Umreyi Valimiz açıkladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun sürpriziymiş. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

"İcazetimizi aldık"

Yusuf Erdem Aydemir ise, "Çok mutluyum, icazetimizi aldık. Toplam 2 buçuk seneye yakın sürdü. Yoğun olduğum günler oldu" derken, Ömer Musab Sarısoy da, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve ezberleme 2 buçuk sene sürdü. Çalıştım çabaladım ve şu an karşılığını aldım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Davut Gül, Esenler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'de 114 hafıza icazet ve umre müjdesi - Son Dakika

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