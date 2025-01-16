Esenler\'de Dahi Çocuklar Yarıştı, Birincilik Kupası Tacirler Eğitim Vakfı\'na Gitti

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Esenler'in "dahi" çocukları yarıştı ve nefes kesen mücadelelerin ardından birincilik kupası Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu'na gitti.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün, Doğu'nun bilim, sanat, edebiyat, felsefe ve mühendislik alanlarına önemli katkılarda bulunan düşünürleri ve bilim insanlarını tanıtmayı amaçladı. 'Okullar Arası Dahi Kutu Oyunu Yarışması'nın bu yıl ikincisini düzenlendi. Yarışmada, Esenler'deki 6. ve 7. sınıf öğrencileri bilgilerini sergiledi. DAHİ Yarışması'na 16 ortaokuldan toplam 50 öğrenci katıldı. Lemi Filozof'un eğlenceli sunumuyla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, hem bilgilerini hem de hızlarını yarıştırdı. Sorulara en hızlı şekilde cevap vermek için kıyasıya mücadele eden öğrenciler, kazanma hırslarıyla izleyenleri etkiledi. Okullar arasında efsanevi rekabetlere sahne olan yarışmada, birinciliği Tacirler Eğitim Vakfı İmam Hatip Ortaokulu kazandı. İkinciliği Yunus Emre Ortaokulu, üçüncülüğü ise Ayvalıdere Ortaokulu elde etti. Dereceye giren öğrencilere düzenlenen törende kupaları takdim edildi. - İSTANBUL