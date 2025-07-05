Esenler\'de Peygamberi Anma Programı: Naat Gecesi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Naat Gecesi'nde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e duyulan sevgi meydanı doldurdu. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Esenler Belediyesi, İslam ümmetinin ve tüm insanlığın ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed'i anmak ve anlamak için Naat Gecesi programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede, Bünyamin Topçuoğlu'nun okuduğu ayetler alanı dolduran vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. Ardından sahneye çıkan Salavat Korosu'nun seslendirdiği salavatlar eşliğinde meydanda manevi bir atmosfer oluştu.

Program kapsamında sahne alan sanatçılar Bestami Yazgan, Nur Haktan, Seyfullah Kartal, Abdülbaki Kömür, Aziz Hardal, Mustafa Demirci, Cemal Kurtoğlu ve Ömer Çelik, seslendirdikleri naat, ilahi ve ezgilerle dinleyicilerin gönüllerine dokundu. Geceye katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen de salavat okuyarak ezgiler seslendirdi.

"Efendimiz aleyhissalatu vesselam alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamber"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Efendimiz aleyhissalatu vesselam alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamber. Alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin ümmeti olarak onun deryası içerisinde anmak, ona selatu selam getirmek hem insanlık hem de Müslümanlık sorumluluğudur. Bugün bu davetimize icabet ederek, bu güzel iklime katkı sunduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ama ne güzeldir ki, bugün bir Naat Gecesi'nde beraberken aynı zamanda aşure. Aşure farklı bir bereketi temsil eder. O bereketle, o bereketin güzelliğiyle de bu meydanda bugün binlerce selatu selam getireceğiz. Bu toprakların sesini bu meydana taşıdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL