Esenler'de "5. Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de "5. Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu

Esenler\'de "5. Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu
15.02.2026 23:56  Güncelleme: 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi, 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlediği '5. Radyonun Yıldızları' ödül töreninde, 22 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödüllerini takdim etti. Törende Onur Ödülleri sanatçılar Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak'a verilirken, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ödülü Sinan Akçıl'a sunuldu.

Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen "5. Radyonun Yıldızları" ödül töreninde, 22 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri verildi.

Esenler Belediyesi tarafından "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni"nin beşincisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve birçok davetli katıldı. On binlerce dinleyicinin oylarıyla belirlenen ödüller, törende sahiplerini buldu. Onur Ödüllerini sanatçılar Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak alırken, 22 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri takdim edildi. Törende "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülünü Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sanatçı Sinan Akçıl'a verdi.

"Radyo Esenler diye bir radyomuz var ki binlerce dinleyenimiz var"

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "13 Şubat Dünya Radyo Günü. Biz de her yıl Radyo Günü münasebetiyle aslında herkesin hafızasında istisna bir yere sahip olan radyo ve radyocuları anmaya çalışıyoruz. Onları ödüllendirmeye çalışıyoruz. Çünkü toplumların kendi geleneklerini devam ettirmesi çok kıymetli bir şeydir. Radyo, insanın bazen sırdaşıdır, bazen gönüldaşıdır. Bazen yalnızlığını giderdiği en kadim arkadaşıdır. Radyo ve radyoculuk hiçbir zaman için herhalde değerini, kıymetini kaybetmeyecek bir alan. Çünkü ne yaparsanız yapın insanın bazen hoş bir sesi duymaya ya da hoş bir iletişim aracıyla kendi duygularını paylaşmaya ihtiyaç duyduğunu hissedersiniz. Bu anlamda radyolar, her zaman kıymetini muhafaza eder. Bizim de Radyo Esenler diye bir radyomuz var, ki binlerce dinleyenimiz var. Biz de Esenler Belediyesi olarak 'Radyo'nun Yıldızları'nın beşincisini düzenliyoruz. Binlerce insanımız buna oylamayla katılıyor. En iyi radyocuları seçiyorlar. Kendi alanlarındaki radyocuları seçiyorlar. Biz de burada onların bugün ödüllerini vereceğiz. Anadolu'da güzel bir laf vardır. Marifet iltifata tabidir. Başarıları halk ödüllendiriyor. Biz de bugün sadece halkımızın ödül verdiği radyocuların ödüllerini burada takdim edeceğiz" dedi.

"Bir radyoda şarkımı duyduğumda üç kere göğsüme dokunup şükrederim"

Törende Onur Ödülü alan sanatçı Bedia Akartürk, ödülü almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Bilhassa radyo ile ilgili ödül almak bana çok gurur verdi. Çünkü radyo demek benim hayatım demek. Orası bizim evimiz, her şeyimiz. Sesimizi oradan duyurduk. Yoksa halkımız bizi nereden duyacaktı? Oradan duydular da ondan sonra konserlere gittik. Yoksa hiçbir netice alamazdık. Radyoya minnettarız. Bugün başla deseler radyoya tekrar başlarım. Tabii her şey zamanında oluyormuş. Ama eksik olmasınlar benim türkülerimi sık sık çalıyorlar. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Beni unutmadıkları için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülünü alan Sinan Akçıl ise, "Bugün hem Esenler Belediyesi'ne, hem Tevfik Başkan'a, hem Cenk Sarıkaya ve radyocu arkadaşlarımın katkısıyla 'Radyonun Yıldızları' olması ve benim radyolara çok büyük vefa borcum olması. Onlarla beraber büyüdüm ben çünkü. Onlar olmasa, benim şarkılarımı çalmasalar ben boş boş gezerdim. Bugün buradayım, koşa koşa geldim. Nadir geldiğim ödül törenlerinden. Hala bir radyoda şarkımı duyduğumda üç kere göğsüme dokunup şükrederim. İlk şarkım 2005 yılındaydı, 20 yılı aşkın süredir. O duyguyu kaybetmemek lazım. 13 Şubat da Dünya Radyo Günü'ydü. Onu da beraberce kutlamış olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Kısaparmak, Dünya Radyo Günü, Bedia Akartürk, Sinan Akçıl, Esenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'de '5. Radyonun Yıldızları' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi

19:48
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler’de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü
19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 20:55:00. #7.11#
SON DAKİKA: Esenler'de "5. Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.