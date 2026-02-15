Esenler\'de "5. Radyonun Yıldızları" ödülleri sahiplerini buldu

Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen "5. Radyonun Yıldızları" ödül töreninde, 22 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri verildi.

Esenler Belediyesi tarafından "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni"nin beşincisi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel olarak düzenlendi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve birçok davetli katıldı. On binlerce dinleyicinin oylarıyla belirlenen ödüller, törende sahiplerini buldu. Onur Ödüllerini sanatçılar Bedia Akartürk ve Fatih Kısaparmak alırken, 22 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri takdim edildi. Törende "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülünü Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sanatçı Sinan Akçıl'a verdi.

"Radyo Esenler diye bir radyomuz var ki binlerce dinleyenimiz var"

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "13 Şubat Dünya Radyo Günü. Biz de her yıl Radyo Günü münasebetiyle aslında herkesin hafızasında istisna bir yere sahip olan radyo ve radyocuları anmaya çalışıyoruz. Onları ödüllendirmeye çalışıyoruz. Çünkü toplumların kendi geleneklerini devam ettirmesi çok kıymetli bir şeydir. Radyo, insanın bazen sırdaşıdır, bazen gönüldaşıdır. Bazen yalnızlığını giderdiği en kadim arkadaşıdır. Radyo ve radyoculuk hiçbir zaman için herhalde değerini, kıymetini kaybetmeyecek bir alan. Çünkü ne yaparsanız yapın insanın bazen hoş bir sesi duymaya ya da hoş bir iletişim aracıyla kendi duygularını paylaşmaya ihtiyaç duyduğunu hissedersiniz. Bu anlamda radyolar, her zaman kıymetini muhafaza eder. Bizim de Radyo Esenler diye bir radyomuz var, ki binlerce dinleyenimiz var. Biz de Esenler Belediyesi olarak 'Radyo'nun Yıldızları'nın beşincisini düzenliyoruz. Binlerce insanımız buna oylamayla katılıyor. En iyi radyocuları seçiyorlar. Kendi alanlarındaki radyocuları seçiyorlar. Biz de burada onların bugün ödüllerini vereceğiz. Anadolu'da güzel bir laf vardır. Marifet iltifata tabidir. Başarıları halk ödüllendiriyor. Biz de bugün sadece halkımızın ödül verdiği radyocuların ödüllerini burada takdim edeceğiz" dedi.

"Bir radyoda şarkımı duyduğumda üç kere göğsüme dokunup şükrederim"

Törende Onur Ödülü alan sanatçı Bedia Akartürk, ödülü almanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Bilhassa radyo ile ilgili ödül almak bana çok gurur verdi. Çünkü radyo demek benim hayatım demek. Orası bizim evimiz, her şeyimiz. Sesimizi oradan duyurduk. Yoksa halkımız bizi nereden duyacaktı? Oradan duydular da ondan sonra konserlere gittik. Yoksa hiçbir netice alamazdık. Radyoya minnettarız. Bugün başla deseler radyoya tekrar başlarım. Tabii her şey zamanında oluyormuş. Ama eksik olmasınlar benim türkülerimi sık sık çalıyorlar. Kendilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Beni unutmadıkları için tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Törende "Yılın En İyi Erkek Sanatçısı" ödülünü alan Sinan Akçıl ise, "Bugün hem Esenler Belediyesi'ne, hem Tevfik Başkan'a, hem Cenk Sarıkaya ve radyocu arkadaşlarımın katkısıyla 'Radyonun Yıldızları' olması ve benim radyolara çok büyük vefa borcum olması. Onlarla beraber büyüdüm ben çünkü. Onlar olmasa, benim şarkılarımı çalmasalar ben boş boş gezerdim. Bugün buradayım, koşa koşa geldim. Nadir geldiğim ödül törenlerinden. Hala bir radyoda şarkımı duyduğumda üç kere göğsüme dokunup şükrederim. İlk şarkım 2005 yılındaydı, 20 yılı aşkın süredir. O duyguyu kaybetmemek lazım. 13 Şubat da Dünya Radyo Günü'ydü. Onu da beraberce kutlamış olacağız" dedi. - İSTANBUL