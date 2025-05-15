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Esenler'in genç kalemleri mezun oldu

Esenler\'in genç kalemleri mezun oldu

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Okul Gazetem" projesinde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

15.05.2025 14:47  Güncelleme: 14:52
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Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Okul Gazetem" projesinde eğitim alan öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Proje kapsamında öğrenciler, Ayyıldız, Genç Ufuk, Yankı ve Yeni Söz adını verdikleri gazeteleri de okurların ilgisine sundu.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve gazeteciliğe ilgi duyan liseli gençlerin mesleki beceriler kazanmasını amaçlayan "Okul Gazetem" projesinde eğitimler, 14 haftalık yoğun bir sürecin ardından tamamlandı. Projenin kapanış töreni, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, gazeteci Serkan Fıçıcı, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

"Hayalini kurduğum bir projeydi"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cerrahoğlu, "Yıllar sonra hayalini kurduğum bu projeyi hayata geçirmek benim için çok anlamlı. Bugün dört okul gazetesinin basılmış olması hem bireysel hem toplumsal açıdan büyük bir kazanım" dedi.

Gençlerin gazeteciliğe olan ilgisini sevindirici buluyorum""

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert ise yaptığı konuşmada, "Çok değerli bir proje. Gençlerin gazeteciliğe olan ilgisini sevindirici buluyorum. Bu projeden en az yüzde 10 oranında gazeteci çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şey öğrencilerin emeğiyle oluştu"

Projenin koordinatörlüğünü yürüten Özcan Ünlü, projeye başlarken yaşadıkları zorluklara rağmen öğrencilerin azmiyle başarılı bir final yaptıklarını ifade etti. Ünlü, "Künyesine baktığınızda bu gazetelerde her şey öğrencilerin emeğiyle oluştu. Röportajlarından haberlerine, sayfa tasarımlarına kadar gençlerimizin imzası var" diyerek eğitmen olarak projeye katkı sunan gazetecilere de teşekkür etti.

Kendi gazetelerini çıkardılar

"Okul Gazetem" projesi kapsamında İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Menderes Anadolu Lisesi ve Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, muhabirlik, editörlük, röportaj teknikleri, fotoğrafçılık ve sayfa mizanpajı gibi alanlarda eğitim aldı. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler, binbir emekle ortaya çıkardıkları Ayyıldız, Genç Ufuk, Yankı ve Yeni Söz isimli okul gazetelerini de meraklıların ilgisine sundu. Öğrencilerin ülke gündemine dair gelişmeler, okul yaşamı ve Esenler'e dair haberlerin yer aldığı gazetelerden bin adet basıldı.

Programın ardından Özcan Ünlü moderatörlüğünde bir de panel düzenlendi. Panelde 4 gazetenin genç yayın yönetmeni hazırladıkları gazetelere ilişkin bilgi verdi. Ayyıldız Gazetesi için Melike Köseoğlu, Genç Ufuk Gazetesi için Burak Günaydın, Yankı Gazetesi için Arda Doğan, Yeni Söz Gazetesi için ise Nisa Nur Gültekin projenin hazırlık süreci ve basım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Esenler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'in genç kalemleri mezun oldu - Son Dakika

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