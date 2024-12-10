Esenler Medya Akademisi\'nde Gençlere Medya Eğitimi

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Esenler Belediyesi, İletişim Platformu Derneği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında düzenlenen 5. Esenler Medya Akademisi'nde gençler, düzenlenen medya ziyaretleri ve usta isimlerin konuk olduğu seminerlerle sektörün nabzını tuttu.

Esenler Belediyesi tarafından medya sektöründe kendini geliştirmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyen gençleri bir araya getiren Esenler Medya Akademisi'nde dersler devam ediyor. 8 hafta boyunca gazetecilik, TV haberciliği, dijital medya, sinema, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk gibi alanlarda yoğunlaştırılmış eğitimlerin verildiği akademi; seminer, workshoplar ve medya ziyaretleriyle gençleri sektörle buluşturdu.

Savaş muhabirliğinden kurumsal iletişime

Akademide düzenlenen seminerler kapsamında Mehmet Akif Ersoy, "Medya Yönetimi", Ceyda Dönmez Baloğlu "Spor Gazeteciliği", Ersin Çelik "Yeni Medya/İnternet Haberciliği", Ali Artmaz "Dış Habercilik", Kübra Sönmezışık "Kültür Sanat Gazeteciliği", Zeynel Yaman "Televizyon Haberciliği" ve Mustafa Özbek "Kurumsal İletişim" başlıklı seminerlerle öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Akademide ayrıca Betül Soysal Bozdoğan "Televizyon Programcılığı", Recep Yeter "Medya Yönetimi", Yunus Emre Günaydın "Savaş Muhabirliği" ve Fulya Öztürk ile Türker Akıncı ise Düşünce Ekseni adlı söyleşiyle öğrencilerin aklındaki soru işaretlerini giderecek.

Medya ziyaretleri yaptılar

Akademi kapsamında öğrenciler ayrıca TRT ve Turkuvaz Medya Grubu'nu ziyaret etme fırsatı yakaladılar. Öğrenciler ziyaretler ile TV yayıncılığı ve gazeteciliğe dair pek çok bilgiyi yerinde öğrenerek farklı bir deneyim yaşadı. Akademi öğrencileri Göynük'te düzenlenecek fotoğraf gezisine katılarak fotoğrafçılığın püf noktalarını işin uzmanından öğrenecek. - İSTANBUL