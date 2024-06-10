Esenlerli Özel Çocuklar 'Sevgi Engel Tanımaz' Pikniğiyle Yazı Karşıladı

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Esenlerli özel çocuklar, 'Sevgi Engel Tanımaz' pikniğiyle yaza merhaba dedi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yapılan dev pikniğe Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Göksu, yarışmada başarılı olan çocuklara madalyalarını verdi.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede eğitim gören kaynaştırma öğrencilerini 'Engelsiz Sevgi Buluşması'nda bir araya getirdi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen geleneksel "Sevgi Engel Tanımaz" pikniğine Esenler'de kaynaştırma eğitimi veren 53 okul ve Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri katıldı. Pikniğe aileleriyle birlikte katılan öğrencilerden oluşan 800 kişilik dev piknikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Pikniklerin vazgeçilmezi geleneksel çocuk oyunlarından kaşıkla yumurta taşıma ve çuvalla koşma yarışması kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Unutamayacakları bir gün geçiren çocuklar, yüz boyama gibi birçok aktiviteyle gönüllerince eğlendiler.

Başkan Göksu çocuklara madalya verdi

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun katıldığı piknik keyifli anlara sahne oldu. Göksu, çuvalla koşma ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmasını ilgiyle takip etti. Başarılı olan çocuklar madalyalarını Göksu'nun elinden aldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, her zaman bu gibi programlarla özel çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. - İSTANBUL